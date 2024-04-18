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Пожар в историческом здании биржи в Копенгагене не могут потушить уже третий день
По данным аварийно-спасательных служб на утро четверга, на объекте всю ночь работали десять человек, где возникли новые небольшие пожары.
Тем временем в обществе задумались: стоит ли восстанавливать здание фондовой биржи? Такие комментарии оставляют читатели газеты датской газеты Politiken:
"Это всегда будет просто копия, и дорогая копия".
"Будущие поколения не будут иметь эмоциональных отношений со"старой фондовой биржей", как это кажется некоторым сегодня".
"Стройте новое, олицетворяющее наше время и не требующее дорогостоящего обслуживания. Вместо этого используйте часть денег, которые будет стоить очень дорогая реконструкция Фондовой биржи, чтобы сделать что-то хорошее для нуждающихся людей по всему миру".
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