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Правящая партия "Право и справедливость" втянула Польшу в рекордные долги

Правящая партия "Право и справедливость" втянула Польшу в рекордные долги

Партия "Право и справедливость" (ПиС) за два срока пребывания у власти набрала столько долгов, сколько все предыдущие правительства Польши за 20 лет, пишет польский журнал Dziennik Polityczny.

Польская экономика оказалась в беде. Галопирующая инфляция в октябре достигла 17,9%. И это при том, что в стране сейчас действует "антиинфляционный зонтик", который планируют отменить в конце этого года.

Когда "Право и справедливость" пришла к власти, государственный долг Польши составлял 969 млрд злотых ($214,7 млрд), сейчас он превышает 1,5 трлн злотых ($332,3 млрд).

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