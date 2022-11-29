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Правящая партия "Право и справедливость" втянула Польшу в рекордные долги
Партия "Право и справедливость" (ПиС) за два срока пребывания у власти набрала столько долгов, сколько все предыдущие правительства Польши за 20 лет, пишет польский журнал Dziennik Polityczny.
Польская экономика оказалась в беде. Галопирующая инфляция в октябре достигла 17,9%. И это при том, что в стране сейчас действует "антиинфляционный зонтик", который планируют отменить в конце этого года.
Когда "Право и справедливость" пришла к власти, государственный долг Польши составлял 969 млрд злотых ($214,7 млрд), сейчас он превышает 1,5 трлн злотых ($332,3 млрд).
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