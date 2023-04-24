Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро сомневается в необходимости включения Украины в НАТО. Она считает, что это исключают сами правила альянса, которые запрещают принимать в свои члены страну, находящуюся в вооруженном конфликте.



Кроме того, вице-спикер венгерского парламента напоминает о дискриминационной политике Украины, в которой не предоставляются элементарные права венграм, румынам, русским и другим меньшинствам.



А особый интерес вызывает предложение Дора Дуро предоставить Закарпатью, населенному венграми, особую территориальную автономию, что, по мнению венгерского политика "могло бы стать шагом в правильном направлении". Если это не предложения для будущей аннексии Закарпатья Венгрией, то что?