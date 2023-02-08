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Прекрасный троллинг Байдена от республиканцев

В коридорах Капитолия перед выступлением Байдена с посланием Конгрессу "О положении страны" летал белый шарик-аэростат.

Так республиканка Марджори Тейлор Грин решила поприветствовать президента США.

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