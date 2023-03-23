Премьер Латвии пожаловался, что Российская империя в ближайшем будущем не развалится

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил , что "Российская империя по-прежнему хочет быть империей" и пожаловался на то, что Запад не в силах развалить российское государство.

"Это то, что было бы возможно только с внутренними изменениями. Я не понимаю, как это можно сделать извне. Я не знаю, стоит ли нам сейчас уделять этому все внимание", - заявил он, намекая на то, что добиться распада России можно только изнутри.