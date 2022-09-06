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Премьер-министр Швеции по ошибке поздравила в Twitter с победой на выборах не ту Лиз
Оплошность произошла из-за схожести ников нового премьера Великобритании с некой Лиз Трассел. Глава кабмина Швеции Магдалена Андерссон написала слова поддержки именно во второй аккаунт.
Когда подписчики Андерссон указали ей на ошибку, политик спешно удалила пост. Но британка Трассел успела шутливо ответить на твит шведского премьера и даже пригласила ее в Англию.
"И прихватите с собой ваши фрикадельки", - написала женщина, которую спутали с новым премьером Великобритании.
Помимо Андерссон, по ошибке не в тот аккаунт написали и другие политики, в том числе лидер Партии зеленых Каролина Лукас.
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