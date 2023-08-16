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Пресс-секретарь Байдена случайно опубликовала пост от его лица
Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер случайно опубликовала пост на своей странице в соцсети X (бывш.Twitter) от имени американского лидера. Соответствующий скриншот сообщения распространился в социальных сетях, позже эту информацию опубликовал журнал Washington Examiner.
"Инвестировать в Америку - значит инвестировать во всю Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны", - говорилось в сообщении.
Журналисты Washington Examiner отметили, что эту ошибку пресс-секретаря американского президента прокомментировали многие пользователи платформы, а некоторые задались вопросом, предназначался ли пост для публикации в аккаунте президента Джо Байдена.
Издание также отмечает, что в одно и то же время с публикацией Жан-Пьер на странице Байдена вышло заявление, в котором говорилось об инвестициях в размере $3 млрд для ветроэнергетики в США.
Ранее в этот же день член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин упрекнула президента Джо Байдена за отправку средств Украине вместо помощи пострадавшим при пожарах на Гавайях. Как отметила Тейлор-Грин, гражданам, лишившимся жилища в пожарах, необходима более существенная помощь, чем одноразовый платеж в $700. В то время как США ежемесячно отправляют Украине $1 млрд.
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