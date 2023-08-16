Пресс-секретарь Байдена случайно опубликовала пост от его лица

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер случайно опубликовала пост на своей странице в соцсети X (бывш.Twitter) от имени американского лидера. Соответствующий скриншот сообщения распространился в социальных сетях, позже эту информацию опубликовал журнал Washington Examiner.



"Инвестировать в Америку - значит инвестировать во всю Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны", - говорилось в сообщении.

Журналисты Washington Examiner отметили, что эту ошибку пресс-секретаря американского президента прокомментировали многие пользователи платформы, а некоторые задались вопросом, предназначался ли пост для публикации в аккаунте президента Джо Байдена.

Издание также отмечает, что в одно и то же время с публикацией Жан-Пьер на странице Байдена вышло заявление, в котором говорилось об инвестициях в размере $3 млрд для ветроэнергетики в США.