Президент Латвии потерял связь с реальностью и хочет устроить трибунал над Россией в Риге

Президент Латвии Эгил Левитс призвал создать международный трибунал для расследования "преступлений" России в Украине вынести вердикты конкретным должностным лицам и заставить "понести ответственность", в том числе финансовую (особенно прибалтов, видимо, интересует последний аспект). Проходить такой трибунал мог бы и в Риге, скромно допустил Левитс.

"В международных отношениях идеи созревают долго. Но эта идея зреет как раз достаточно быстро", - добавил он, сославшись на поддержку идеи со стороны Еврокомиссии.

"Я надеюсь, что он будет сделан. Вопрос в том, где. Может быть, часть будет проходить на Украине, часть за ее пределами. Это может быть и в Риге. Был Нюрнбергский трибунал, может быть и Рижский трибунал. А может быть и в другом месте", -такие рассуждения прозвучали из уст президента.

Такую идею Левитс объяснил, что без трибунала мир вернется к "свободной агрессии, как в XIX веке, когда любая страна могла напасть на другую страну".

А пока Левитс рассуждает, глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что идея Еврокомиссии о создании некоего международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки глав МИД стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе.