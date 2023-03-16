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Президент Литвы снова недоволен Китаем

Президент Литвы снова недоволен Китаем

Роль Китая в войне России на Украине "более разрушительна, чем конструктивна", - сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

"К сожалению, я вижу цель Китая - продолжить эту войну, сделать эту войну еще более кровавой и в такой ситуации, что Китай в скрытой или открытой форме, поддерживает Россию", - заявил Науседа после того, как принял участие в обсуждении с членами Европейского парламента.

Он добавил, что не видит нейтральности относительно конфликта со стороны Пекина, поэтому "Китай должен подумать о том, чего он хочет достичь в этой войне". В связи с этим Науседа оценивает роль Китая "скорее разрушительной, чем конструктивной".

Напомним, сама балтийская республика находится в экономическом и дипломатическом конфликте с КНР. Вильнюс вмешивается во внутренние дела Китая, развивая контакты с Тайванем. Ранее Китай представил свой мирный план урегулирования конфликта на Украине, но страны Запада во главе с США отвергли его.

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