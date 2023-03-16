Президент Литвы снова недоволен Китаем

Роль Китая в войне России на Украине "более разрушительна, чем конструктивна", - сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

"К сожалению, я вижу цель Китая - продолжить эту войну, сделать эту войну еще более кровавой и в такой ситуации, что Китай в скрытой или открытой форме, поддерживает Россию", - заявил Науседа после того, как принял участие в обсуждении с членами Европейского парламента.

Он добавил, что не видит нейтральности относительно конфликта со стороны Пекина, поэтому "Китай должен подумать о том, чего он хочет достичь в этой войне". В связи с этим Науседа оценивает роль Китая "скорее разрушительной, чем конструктивной".