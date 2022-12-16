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Президента Литвы не знают в лицо журналисты
Литовский президент вышел к журналистам, чтобы рассказать, как он поддерживает санкции и как ненавидит Россию, но произошел конфуз. Во время репортерского галдежа одна из журналисток назвала его "премьер-министром".
"Извините, я президент", - стал оправдываться Гитанас Науседа.
"Ой, простите, президент…", - смутилась девушка за кадром.
Когда ты не самый популярный человек в своей стране.
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