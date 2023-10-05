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Примерно треть населения Молдовы живет в бедности
Среди детей этот показатель равен 31 %, а среди детей из сел - 40 %.
Данные за 2022 год привел министр труда и социальной защиты страны Алексей Бузу.
Он добавил, что в прошлом году бедность выросла на фоне инфляции на уровне около 30 %, роста цен на энергоресурсы в семь раз и увеличения стоимости продуктов питания.
С прошлого года в стране проходят массовые протесты с требованием отставки властей. Люди недовольны инфляцией и экономическим кризисом.
При этом президент Санду винит в проблемах своей страны Россию, а у лидеров и активистов оппозиционных партий Молдовы проходят обыски.
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