Примерно треть населения Молдовы живет в бедности

Среди детей этот показатель равен 31 %, а среди детей из сел - 40 %.

Данные за 2022 год привел министр труда и социальной защиты страны Алексей Бузу.

Он добавил, что в прошлом году бедность выросла на фоне инфляции на уровне около 30 %, роста цен на энергоресурсы в семь раз и увеличения стоимости продуктов питания.

С прошлого года в стране проходят массовые протесты с требованием отставки властей. Люди недовольны инфляцией и экономическим кризисом.