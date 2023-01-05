Принц Гарри заявил о драке со старшим братом Уильямом из-за Меган Маркл

Британский принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге "Запасной", что подвергся "физическому нападению" со стороны старшего брата, наследника престола принца Уильяма, сообщаетгазета Guardian со ссылкой на отрывок из произведения.



Случай, как утверждается, произошел в 2019 году в Лондоне, ссора между братьями возникла из-за жены Гарри, американской актрисы Меган Маркл. Ссора обострилась из-за того, что Уильям назвал Меган Маркл "трудной, грубой и резкой".



"Он схватил меня за воротник, порвав цепочку и повалил меня на пол… Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я лежал там какое-то время, ошеломленный, потом встал и сказал ему убираться", - написал младший брат Уильяма.



Ох, так интересно, когда Гарри поливает свою семью гадостями. Видимо, вот что значит "ушел по-английски".