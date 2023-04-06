В США хотят завести уголовные дела против Байдена

Окружные прокуроры Теннесси и Кентукки хотят запустить судебные процессы против президента Джо Байдена, заявил в эфире Fox News конгрессмен Джеймс Комер.

"Многие обвинения, предъявленные Трампу, можно смело предъявлять и президенту. Доказательства есть, и мы все об этом знаем", - передал Комер слова обратившихся к нему прокуроров.