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В США хотят завести уголовные дела против Байдена
Окружные прокуроры Теннесси и Кентукки хотят запустить судебные процессы против президента Джо Байдена, заявил в эфире Fox News конгрессмен Джеймс Комер.
"Многие обвинения, предъявленные Трампу, можно смело предъявлять и президенту. Доказательства есть, и мы все об этом знаем", - передал Комер слова обратившихся к нему прокуроров.
По мнению конгрессмена, демократы создали правовой прецедент тем, что запустили судебный процесс в отношении экс-президента Дональда Трампа.
Кто бы мог подумать.
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