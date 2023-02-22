Проверять на умственные способности президентов США?

В США предложили проверять умственные способности кандидатов в президенты.

Американский конгрессмен Скотт Десжарлаис предлагает внести поправки в конституцию, чтобы обязать кандидатов в президенты и вице-президенты США проверяться на умственные способности.

Откуда инициатива? Известно - на фоне планов 80-летнего деда Байдена баллотироваться на второй срок. И конечно, тут же все медики слухи о болезнях Байдена опровергли. А как тут уже не опровергнуть? Либо жизнь, либо опровержение.