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Проверять на умственные способности президентов США?
В США предложили проверять умственные способности кандидатов в президенты.
Американский конгрессмен Скотт Десжарлаис предлагает внести поправки в конституцию, чтобы обязать кандидатов в президенты и вице-президенты США проверяться на умственные способности.
Откуда инициатива? Известно - на фоне планов 80-летнего деда Байдена баллотироваться на второй срок. И конечно, тут же все медики слухи о болезнях Байдена опровергли. А как тут уже не опровергнуть? Либо жизнь, либо опровержение.
Поэтому было бы логично проверять каждого кандидата в президенты тогда, когда власти в их руках ещё нет. Но удивительно адекватная американская инициатива, очевидно, обречена на провал.
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