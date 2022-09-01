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Путин бросил вызов Западу, пригласив на учения "Восток-2022" Индию и Китай

Путин бросил вызов Западу, пригласив на учения "Восток-2022" Индию и Китай

Пригласив Китай и Индию на военные учения "Восток-2022", президент России Владимир Путин бросил США и их союзникам вызов, пишет агентство Bloomberg.

"Таким образом онпротиводействует попыткам США и их союзников изолировать Москву из-за конфликта на Украине", - говорится в публикации.

В статье отмечается, что Индия не заняла чью-либо сторону в вопросе украинского кризиса, несмотря на давление Запада. По мнению авторов, это объясняется тесными партнерскими отношениями Москвы и Нью-Дели.

Не по зубам Западу проект "изоляции" РФ. Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем.

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