Путин бросил вызов Западу, пригласив на учения "Восток-2022" Индию и Китай

Пригласив Китай и Индию на военные учения "Восток-2022", президент России Владимир Путин бросил США и их союзникам вызов, пишет агентство Bloomberg.



"Таким образом онпротиводействует попыткам США и их союзников изолировать Москву из-за конфликта на Украине", - говорится в публикации.

В статье отмечается, что Индия не заняла чью-либо сторону в вопросе украинского кризиса, несмотря на давление Запада. По мнению авторов, это объясняется тесными партнерскими отношениями Москвы и Нью-Дели.