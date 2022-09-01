3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Путин бросил вызов Западу, пригласив на учения "Восток-2022" Индию и Китай
Пригласив Китай и Индию на военные учения "Восток-2022", президент России Владимир Путин бросил США и их союзникам вызов, пишет агентство Bloomberg.
"Таким образом онпротиводействует попыткам США и их союзников изолировать Москву из-за конфликта на Украине", - говорится в публикации.
В статье отмечается, что Индия не заняла чью-либо сторону в вопросе украинского кризиса, несмотря на давление Запада. По мнению авторов, это объясняется тесными партнерскими отношениями Москвы и Нью-Дели.
Не по зубам Западу проект "изоляции" РФ. Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов