Работавших на США афганцев депортировали в Кабул

Афганцы, которым обещали дом в США после захвата Афганистана "Талибаном" (движение запрещено в РФ) так долго ждали американскую визу, что теперь их отправили обратно к талибам.

Несколько афганцев сообщили CNN, что после депортации властями Пакистана они скрываются в Кабуле. При этом один из них был депортирован вместе с женой и четырьмя детьми.