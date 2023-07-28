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Работавших на США афганцев депортировали в Кабул

Работавших на США афганцев депортировали в Кабул

Афганцы, которым обещали дом в США после захвата Афганистана "Талибаном" (движение запрещено в РФ) так долго ждали американскую визу, что теперь их отправили обратно к талибам.

Несколько афганцев сообщили CNN, что после депортации властями Пакистана они скрываются в Кабуле. При этом один из них был депортирован вместе с женой и четырьмя детьми.

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