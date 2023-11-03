"Радужная" идеология побеждает в Польше

Город Свидник, который первым в стране объявилсебя "зоной, свободной от идеологии ЛГБТ", отменил это обозначение из-за угрозы лишиться грантов ЕС.

С прошлой недели власти не упоминают "радужную" пропаганду и только обещают защищать "нравственное развитие молодого поколения".

Начиная с 2019 года в Польше образовалось до 105 "зон без ЛГБТ", но сейчас их число сократилось до 15.