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"Радужная" идеология побеждает в Польше

"Радужная" идеология побеждает в Польше

Город Свидник, который первым в стране объявилсебя "зоной, свободной от идеологии ЛГБТ", отменил это обозначение из-за угрозы лишиться грантов ЕС.

С прошлой недели власти не упоминают "радужную" пропаганду и только обещают защищать "нравственное развитие молодого поколения".

Начиная с 2019 года в Польше образовалось до 105 "зон без ЛГБТ", но сейчас их число сократилось до 15.

Они попытались...

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