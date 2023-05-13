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Расизм - неизжитый ген США?

Расизм - неизжитый ген США?

В создании биологического оружия, направленного против конкретных этнических групп, США обвинил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщило Newsweek.

Это заявление высокопоставленного китайского дипломата прозвучало в ответ на высказывания госсекретаря США Блинкена, выразившего "обеспокоенность массовым сбором властями Китая ДНК населения Тибета".

"Эти утверждения Блинкена не выдерживают никакой критики и не означают ничего иного, кроме как создания сенсационных новостей", - подчеркнул Ван Вэньбинь. По его словам, "Пентагон разработал научно-исследовательские планы для поражения своих противников генетически модифицированным оружием". Речь идет об "азиатских китайцах, европейских арийцахи ближневосточных арабах".

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