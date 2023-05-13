Расизм - неизжитый ген США?

"Эти утверждения Блинкена не выдерживают никакой критики и не означают ничего иного, кроме как создания сенсационных новостей", - подчеркнул Ван Вэньбинь. По его словам, "Пентагон разработал научно-исследовательские планы для поражения своих противников генетически модифицированным оружием". Речь идет об "азиатских китайцах, европейских арийцахи ближневосточных арабах".