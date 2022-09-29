Расходы Эстонии на оборону впервые превысят 1 млрд евро

Правительство Эстонии в четверг утвердило госбюджет на 2023 год, расходы на оборону впервые превысят 1 миллиард евро, передает ERR.



При этом запланированные доходы в госбюджет составят 16 млрд евро, что на 16% меньше, чем в в 2022 году. В то же время расходы в будущем году вырастут на 18% до 17 млрд евро.



При этом траты эстонского государства на оборону впервые в истории достигнут 2,7 % от ВВП. В правительстве отметили, что главная роль в бюджете на 2023 год отводится обеспечению безопасности.



Напомним, расходы Эстонии на обороны в 2022 году составят 2,31% ВВП. Ранее планировалось увеличить этот показатель до 2,5% от ВВП.



В свою очередь, Литва направит 2,52% ВВП на выполнение обязательств перед НАТО. Латвия - 2,25% от ВПП в 2023 году.