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Расходы Эстонии на оборону впервые превысят 1 млрд евро

Расходы Эстонии на оборону впервые превысят 1 млрд евро

Правительство Эстонии в четверг утвердило госбюджет на 2023 год, расходы на оборону впервые превысят 1 миллиард евро, передает ERR.

При этом запланированные доходы в госбюджет составят 16 млрд евро, что на 16% меньше, чем в в 2022 году. В то же время расходы в будущем году вырастут на 18% до 17 млрд евро.

При этом траты эстонского государства на оборону впервые в истории достигнут 2,7 % от ВВП. В правительстве отметили, что главная роль в бюджете на 2023 год отводится обеспечению безопасности.

Напомним, расходы Эстонии на обороны в 2022 году составят 2,31% ВВП. Ранее планировалось увеличить этот показатель до 2,5% от ВВП.

В свою очередь, Литва направит 2,52% ВВП на выполнение обязательств перед НАТО. Латвия - 2,25% от ВПП в 2023 году.

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