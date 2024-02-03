Раскольники из ПЦУ "отменили" русского святого Александра Невского

На сайте Православной церкви Украины (ПЦУ) сообщили об официальном решении исключить Александра Невского из списка поминаемых святых и удалить из календаря день его памяти. УНН назвало Александра Невского "образом российской пропаганды".

Князь Александр Невский был причислен Русской православной церковью к лику святых еще в 1547 году. Как сообщают в РПЦ, эти и другие действия ПЦУ, в том числе "сближение" с Римско-католической церковью, привели к расколу православия в мире.