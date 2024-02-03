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Раскольники из ПЦУ "отменили" русского святого Александра Невского

Раскольники из ПЦУ "отменили" русского святого Александра Невского

На сайте Православной церкви Украины (ПЦУ) сообщили об официальном решении исключить Александра Невского из списка поминаемых святых и удалить из календаря день его памяти. УНН назвало Александра Невского "образом российской пропаганды".

Князь Александр Невский был причислен Русской православной церковью к лику святых еще в 1547 году. Как сообщают в РПЦ, эти и другие действия ПЦУ, в том числе "сближение" с Римско-католической церковью, привели к расколу православия в мире.

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