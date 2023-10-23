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Рэпер 50 Cent недоволен политикой Байдена

Рэпер 50 Cent недоволен политикой Байдена

"Эй, Джо, у наc проблемы!". Рэпер 50 Cent обратился к президенту США после того, как тот отправился на пляж следом за "экстренным визитом солидарности"в Израиль и выступлением в Конгрессе.

На прошлой неделе Байден запросил у Конгресса более $75 млрд на помощь Украине и Израилю.

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