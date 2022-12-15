Республиканцы Конгресса США готовы расследовать связи Байденов с Китаем

Республиканцы Конгресса СШАпроведут расследование деловых сделок сына Джо Байдена Хантера в Китае, как только они официально закрепят свое большинство в Палате представителей в январе, пишет Fox News.

Члены Комитета Палаты представителей по надзору и реформам сообщили каналу о предстоящем расследовании сделок Байдена-младшего с компанией Harves Group, связанной с КПК и базирующейся в Вашингтоне.

"Подозрительные деловые отношения семьи Байденов с компаниями, связанными с коммунистическим Китаем, представляют угрозу национальной безопасности", - заявил Fox News конгрессмен штата Северная Каролина Джеймс Комер.

В фокус расследования также попадет глава Harves Group Фрэнсис Персон, бывший советником вице-президента Джо Байдена и специальным помощником президента Барака Обамы с 2009 по 2014 год.