3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Республиканцы Конгресса США готовы расследовать связи Байденов с Китаем
Республиканцы Конгресса СШАпроведут расследование деловых сделок сына Джо Байдена Хантера в Китае, как только они официально закрепят свое большинство в Палате представителей в январе, пишет Fox News.
Члены Комитета Палаты представителей по надзору и реформам сообщили каналу о предстоящем расследовании сделок Байдена-младшего с компанией Harves Group, связанной с КПК и базирующейся в Вашингтоне.
"Подозрительные деловые отношения семьи Байденов с компаниями, связанными с коммунистическим Китаем, представляют угрозу национальной безопасности", - заявил Fox News конгрессмен штата Северная Каролина Джеймс Комер.
В фокус расследования также попадет глава Harves Group Фрэнсис Персон, бывший советником вице-президента Джо Байдена и специальным помощником президента Барака Обамы с 2009 по 2014 год.
Похоже, что быть иностранным агентом - это обязательное условие при вступлении в высшие эшелоны правительства США.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Литва денонсировала договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью
ООН: с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 320 сотрудников гуманитарных организаций
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Регионы
Все
Происшествия
Все