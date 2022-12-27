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Республиканцы-консерваторы против продолжения помощи Украине
По данным издания, правящие круги США хотят четко понять объем расходов, который связан именно с поддержкой украинских властей.
"Наиболее консервативные представители партии обеспокоены в связи с "чрезмерными расходами" на продолжение оказания помощи Украине, также среди них есть сторонники изоляционистских настроений", - пишет автор статьи.
Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что республиканцы не будут выписывать "незаполненный чек" Украине, когда вернут себе большинство в палате.
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