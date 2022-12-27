ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Республиканцы-консерваторы против продолжения помощи Украине

Республиканцы-консерваторы против продолжения помощи Украине

По данным издания, правящие круги США хотят четко понять объем расходов, который связан именно с поддержкой украинских властей.

"Наиболее консервативные представители партии обеспокоены в связи с "чрезмерными расходами" на продолжение оказания помощи Украине, также среди них есть сторонники изоляционистских настроений", - пишет автор статьи.

Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что республиканцы не будут выписывать "незаполненный чек" Украине, когда вернут себе большинство в палате.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все