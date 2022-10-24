Республиканцы объявили войну фальсификациям на выборах в США

Республиканский национальный комитет США (РНК) подал 73 судебных иска в 20 штатах для "упреждения" фальсификаций на промежуточных выборах в ноябре 2022 года, пишетFox News.

"После недостатков последних выборов упреждающая правовая стратегия имеет решающее значение для обеспечения честности выборов", - заявил исполнительный директор "Инициативы прозрачности выборов" Майкл Барс.



Председатель РНК Ронна Макдэниел считает грядущие выборы "самыми суровыми" для республиканцев. По ее словам, это делает необходимыми многочисленные иски против демократов и их законодательных инициатив.

Представитель РНК Гейтс Макгавик также отметил, что республиканцы сделали "многомиллионные инвестиции" в новые иски. Так, в штатах Вермонт и Нью-Йорк РНК активно выступил за отмену законов, позволяющих голосовать негражданам.