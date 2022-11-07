Республиканцы снова обвиняют демократов во лжи

Так, сенатор от штата Техас и член Республиканской партии Тед Круз высказался о заявлениях Байдена.

"Байден знает, что проиграет во вторник, так что теперь он просто лжет", - написал Круз в своем Twitter.

Также он упомянул о стоимости бензина и об отсутствии безопасности на границе Америки.

Кстати, буквально на днях еще одна республиканка - Марджори Тейлор Грин - заявила, что партию демократов больше волнуют украинские границы, а не американские.

"Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, - это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента!", - говорила Грин.