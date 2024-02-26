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"Ресторанная теория" Блинкена: Германия стала пунктом в меню американцев

"Ресторанная теория" Блинкена: Германия стала пунктом в меню американцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен видит систему международных отношений как своеобразный ресторан, пишет SCMP.

Страны либо садятся за стол, либо оказываются в меню. Очень редко государства добровольно соглашаются сыграть роль блюда, но Германия поступила именно так.

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