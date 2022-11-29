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Рестораны Латвии до сих пор не восстановились после пандемии

Рестораны Латвии до сих пор не восстановились после пандемии

Вскоре посетители ресторанов и кафе Латвии заметят, что предложение существенно сократилось. Дело в том, что многие предприятия общепита не смогли оправиться от пандемии Covid-19, а быстрый рост цен заставляет их беспокоиться о будущем, сообщают местные СМИ.

Так, с февраля следующего года будут закрыты семь пиццерий Can Can и три кафе Caif Cafe. Руководитель этого бизнеса Андрюс Василяускас пояснил, что это трудное решение было неизбежным, поскольку литовская компания не смогла оправиться на латвийском рынке. Даже после того, как ограничения в ресторанах и кафе были сняты, посетителей не стало существенно больше, поэтому компания решила "хотя бы уйти с честью, пообещав как следует рассчитаться с уволенными".

По словам главы Латвийской ассоциации предприятий общественного питания Айгарса Каугарса, последние годы были непростыми для предприятий общественного питания, но говорить о том, что виден свет в конце тоннеля еще нельзя.

"В этом году посетителей меньше, чем было до Covid. С наступлением отопительного сезона их стало еще меньше. Социологические исследования показывают, что лишь каждый пятый человек в трудоспособном возрасте посещает столовые и рестораны регулярно, один-два раза в неделю", - отметил Каугарс.

Напомним, что на фоне экономического кризиса, спровоцированного политикой правительства Латвии и других стран Запада население балтийской республики оказалось вынуждено экономить не только на походах в рестораны, но и на базовых нуждах.

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