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Reuters: некоторые заключенные выйдут на свободу из-за нехватки мест в тюрьмах Британии

Reuters: некоторые заключенные выйдут на свободу из-за нехватки мест в тюрьмах Британии

Правительство Великобритании временно решило освободить некоторых преступников из-за переполненных тюрем в стране. Об этом

сообщило

агентствоReuters.

Кроме того, некоторые судебные слушания будут отложены в рамках принятых экстренных мер для борьбы с заполненностью тюрем. Как отмечает агентство, за последние 30 лет число заключенных удвоилось в Англии и Уэльсе на фоне более длительных тюремных сроков и ужесточенного подхода к серьезным преступлениям.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что досрочное освобождение коснется только тех, у кого истекает срок заключения. Отмечается, что освобожденные лица будут все равно находиться под строгим наблюдением, пишет агентство.

Эта мера не будет распространяться на преступников, осужденных за терроризм, сексуальные или тяжкие насильственные деяния. Начальники тюрем также могут воспрепятствовать освобождению некоторых заключенных.

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