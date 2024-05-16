Reuters: некоторые заключенные выйдут на свободу из-за нехватки мест в тюрьмах Британии

Правительство Великобритании временно решило освободить некоторых преступников из-за переполненных тюрем в стране. Об этом

агентствоReuters.

Кроме того, некоторые судебные слушания будут отложены в рамках принятых экстренных мер для борьбы с заполненностью тюрем. Как отмечает агентство, за последние 30 лет число заключенных удвоилось в Англии и Уэльсе на фоне более длительных тюремных сроков и ужесточенного подхода к серьезным преступлениям.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что досрочное освобождение коснется только тех, у кого истекает срок заключения. Отмечается, что освобожденные лица будут все равно находиться под строгим наблюдением, пишет агентство.