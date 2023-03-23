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Рейтинг одобрения Байдена американцами упал до 38 %
Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена на посту опустился до 38 %. Это практически самый низкий уровень за весь его срок.
По данным опроса Associated Press-NORC, рейтинг одобрения Байдена в марте упал ниже аналогичных показателей за январь и февраль. В марте удовлетворение работой президента выразили всего 38 % опрошенных, тогда как в январе этот показатель составил 41 %, а в феврале - 45 %.
Рейтинг одобрения опустился почти так же низко, как в июле 2022 года, когда работой президента были довольны всего 36 % респондентов. Среди опрошенных, поддерживающих Демократическую партию, работу президента одобряют 76 %.
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