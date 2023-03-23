Рейтинг одобрения Байдена американцами упал до 38 %

Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена на посту опустился до 38 %. Это практически самый низкий уровень за весь его срок.

По данным опроса Associated Press-NORC, рейтинг одобрения Байдена в марте упал ниже аналогичных показателей за январь и февраль. В марте удовлетворение работой президента выразили всего 38 % опрошенных, тогда как в январе этот показатель составил 41 %, а в феврале - 45 %.