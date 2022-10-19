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Рейтинг старого дедушки Байдена продолжает падать

Рейтинг старого дедушки Байдена продолжает падать

За три недели до промежуточных выборов в США рейтинг одобрения президента Джо Байдена остается близким к самому низкому уровню за все время его президентства - 40%.

Это показал опрос общественного мнения Reuters/Ipsos.

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