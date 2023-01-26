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Рижская дума повысила зарплаты самой себе
Зарплата мэра столицы Мартиньша Стакиса в этом году увеличится в 1,7 раза по сравнению с нынешней зарплатой - с 3851 до 6415 евро в месяц.
Зарплаты вице-мэров Риги вырастут в 1,6 раза - с 3386 евро до 5346 евро в месяц. Зарплаты депутатов столичного самоуправления вырастут в среднем на 50-70%.
Зарплаты муниципальных служащих также увеличатся.
Насколько это справедливо, большинство депутатов оценивать не хочет. Думская оппозиция выступила против повышения, например, депутат от партии "Согласие" Константин Чекушин заявил, что голосовать за повышение себе зарплат неэтично, и подал заявление в комиссию по этике с просьбой оценить этот шаг. Голосование прошло с перевесом всего лишь в три голоса.
Депутаты Думы обычно получают доплаты в многочисленных комиссиях и в качестве сотрудников и членов правлений различных учреждений.
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