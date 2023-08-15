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Роберт Кеннеди-младший признал существование биолабораторий в Украине

Роберт Кеннеди-младший признал существование биолабораторий в Украине

Кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший в интервью телеведущему Такеру Карлсону признал существование биолабораторий в Украине.

По словам политика, Пентагон возобновил разработку биологического оружия в Украине в 2001 году и вложил в эту программу много денег. Позже в Минобороны США начали переживать из-за ответственности за нарушение Женевской конвенции, потому передали контроль за лабораториями американскому Минздраву.

Также политик "проболтался", что именно американские спецслужбы профинансировали протесты на Майдане в 2013-2014 годах, потратив на это 5 млрд долларов. Он также напомнил, что именно эти протесты привели к государственному перевороту в Украине.

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