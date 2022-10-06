Роджер Уотерс: "Я в украинском "расстрельном списке"

"Я в "расстрельном списке" украинского правительства. И недавно они уже убивали людей. И когда тебя убивают, на твоей фотографии пишут "ликвидирован". Ну, я на одной из таких картинок.



Россию не следовало подталкивать к вторжению на Украину после того, как онав течение 20 лет пыталась избежать этого, предлагая западным правительствам дипломатические меры.



Все эти сообщения [о зверствах россиян вУкраине] - это то, что я только что назвал западной пропагандой. Это прямо противоположно слову "российская пропаганда" - "русские вмешались в наши выбор", "это сделали русские". Все это - ложь, ложь, ложь, ложь", - заявил основатель Pink Floyd.





