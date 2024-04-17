Рolitico: Си Цзиньпин призвал Запад не помогать Украине оружием и сесть за стол переговоров

Канцлер Германии Шольц обратился ко главе КНР Си Цзиньпину с просьбой оказать влияние на Россию, чтобы "Путин прекратил свою кампанию, вывел свои войска и завершил конфликт".

Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что Европе следует пригласить Россию за стол переговоров. При этом он попросил Запад не провоцировать обострение ситуации, используя китайский эвфемизм "Не подливать масло в огонь" не передавать оружия Украине.