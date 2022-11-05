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Российские инженеры нашли уязвимости в системе Starlink
Для отключения передачи данных через Starlink на определенной территории совсем не обязательно сбивать находящиеся на орбите спутники, а достаточно вывести из строя наземную составляющую сети Илона Маска.
Инженеры уточняют, что вывести станции из строя могут не только ракеты и дроны, но и кибератаки, а также радиотехнические средства.
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