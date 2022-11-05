Российские инженеры нашли уязвимости в системе Starlink

Для отключения передачи данных через Starlink на определенной территории совсем не обязательно сбивать находящиеся на орбите спутники, а достаточно вывести из строя наземную составляющую сети Илона Маска.

Инженеры уточняют, что вывести станции из строя могут не только ракеты и дроны, но и кибератаки, а также радиотехнические средства.