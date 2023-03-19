Российские огурцы захватывают Польшу

Польский таблоид Super Express с ужасом обнаружил на варшавских рынках российские огурцы, которые спокойно продаются там просто в огромных количествах.

В принципе, от такой новости подавиться рискуют только представители партии власти PiS. Покупателям, даже интереснее хрустеть именно российскими огурчиками, потому как в цене они ощутимо ниже, чем те, что были выращены в польских теплицах - 14 злотых за килограмм против 22 злотых. Все-таки стоимость энергоресурсов имеет значение.