Российские военные разрушили миф о превосходстве вооружения НАТО на Украине

Уроки Украины и Израиля показывают, что высокотехнологичные системы вооружений НАТО очень уязвимы и зачастую крайне неэффективны, пишет Asia Times.

До сих пор широко разрекламированные танки "Абрамс", которые должны были "изменить ход конфликта" на Украине, так и не участвовали в боях, о чем украинцы не раз заявляли публично. А танки "Леопард", несмотря на современные характеристики, были уничтожены российскими пушками, беспилотниками и минами.