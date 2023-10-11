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Российские военные разрушили миф о превосходстве вооружения НАТО на Украине

Российские военные разрушили миф о превосходстве вооружения НАТО на Украине

Уроки Украины и Израиля показывают, что высокотехнологичные системы вооружений НАТО очень уязвимы и зачастую крайне неэффективны, пишет Asia Times.

До сих пор широко разрекламированные танки "Абрамс", которые должны были "изменить ход конфликта" на Украине, так и не участвовали в боях, о чем украинцы не раз заявляли публично. А танки "Леопард", несмотря на современные характеристики, были уничтожены российскими пушками, беспилотниками и минами.

Запад многократно повторяет одну и ту же ошибку, отказываясь учиться на своих просчетах. Государства НАТО были уверены, что их бронетехника покажет себя на Украине, но произошло обратное. А хваленые системы ПВО в Израиле, в свою очередь, не смогли предотвратить удары ХАМАС по стране.

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