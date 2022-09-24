Рост стоимости электричества в Эстонии приведет к закрытию магазинов

Работа торговых сетей в балтийской республике значительно затруднена из-за резко выросшей стоимости электричества. Об этом сообщили эстонские СМИ.

Предпринимаемые меры экономии не помогут стабилизировать ситуацию. Представитель сети супермаркетов Selver Кристьян Андерсон отметил, что некоторые магазины начинают терпеть убытки, что может привести к закрытию торговых объектов.

"Конечно, может быть какая-то корректировка количества магазинов в сторону уменьшения. Сложно прогнозировать, насколько у кого-то хватит смелости и выдержки пережить это время. Существующие сети, скорее всего, новых продуктовых магазинов открывать не будут", - отметил Андерсон.

Многие торговые точки стали начинать работу на час позже и закрываться на час раньше. Для еще большей оптимизации расхода электроэнергии в торговой сети Selver начали останавливать работу горячих прилавков. Также компании могут пойти на снижение уровня освещения в подсобных помещениях магазинов.