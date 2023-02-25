Розжиг для костра из России вызвал пожар в душе литовца

Правда, разгорелся пожар не от позитивных эмоций, а, как всегда, на антироссийской почве. Так, в одном из супермаркетов Каунаса был обнаружен розжиг для костра, произведенный в РФ. Нашедший его литовец обратился к руководству магазина.

Там ответили, что российская продукция попала на прилавок "по ошибке". При этом сейчас его производством занимаются в Польше.

"Мы проверяем, в какие магазины попали разжигатели, произведенные в России и немедленно уберем их с прилавков", - успокоил жителей Каунаса представитель сети супермаркетов.