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Розжиг для костра из России вызвал пожар в душе литовца

Розжиг для костра из России вызвал пожар в душе литовца

Правда, разгорелся пожар не от позитивных эмоций, а, как всегда, на антироссийской почве. Так, в одном из супермаркетов Каунаса был обнаружен розжиг для костра, произведенный в РФ. Нашедший его литовец обратился к руководству магазина.

Там ответили, что российская продукция попала на прилавок "по ошибке". При этом сейчас его производством занимаются в Польше.

"Мы проверяем, в какие магазины попали разжигатели, произведенные в России и немедленно уберем их с прилавков", - успокоил жителей Каунаса представитель сети супермаркетов.

Он пояснил, что поставщик этого товара "находятся в списке надежных бизнес-субъектов", а сама сеть следит за соблюдением антироссийских санкций.

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