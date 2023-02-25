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Розжиг для костра из России вызвал пожар в душе литовца
Правда, разгорелся пожар не от позитивных эмоций, а, как всегда, на антироссийской почве. Так, в одном из супермаркетов Каунаса был обнаружен розжиг для костра, произведенный в РФ. Нашедший его литовец обратился к руководству магазина.
Там ответили, что российская продукция попала на прилавок "по ошибке". При этом сейчас его производством занимаются в Польше.
"Мы проверяем, в какие магазины попали разжигатели, произведенные в России и немедленно уберем их с прилавков", - успокоил жителей Каунаса представитель сети супермаркетов.
Он пояснил, что поставщик этого товара "находятся в списке надежных бизнес-субъектов", а сама сеть следит за соблюдением антироссийских санкций.
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