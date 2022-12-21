Русских в Литве все меньше. Как и самих литовцев

В Литве количество постоянно проживающих русских за последние 20 лет снизилось на 1,3 %, сообщил Департамент статистики по итогам переписи населения 2021 года.



Теперь русские составляют лишь 5 % населения балтийской страны.



При этом поляков (самое большое нацменьшинство в Литве) также стало меньше - их количество сократилось с 6,7 % до 6,5 %.



В то же время число постоянных жителей Литвы за 20 лет снизилось примерно на одну пятую или на 673 тыс.человек. Если в 2001 году в стране проживали 3,484 млн граждан, то в 2021 году - 2,811 млн.



Кроме того, за десять лет страну покинуло на 118,9 тыс.человек больше, чем прибыло в республику. Прирост населения также отрицательный - количество умерших превысило число новорожденных на 113,7 тыс.человек.