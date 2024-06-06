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Русский след теперь и в Financial Times: Минэнерго Украины обвинило британское издание в работе на Россию

Русский след теперь и в Financial Times: Минэнерго Украины обвинило британское издание в работе на Россию

Мол, утверждение FT насчет "жизни в холоде и темноте" имеет признаки информационно-психологической операции, направленной на распространение страха и паники среди населения.

С таким успехом и Байдена потом заподозрят в работе на Россию.

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