С Пелоси не захотел встречаться президент Хорватии

Зоран Миланович отказался от встречи с Нэнси Пелоси, заявив, что она проиграет промежуточные выборы через 2 недели.

"Американцы просили о встрече, я не могу сегодня и точка. Она не исполнительная власть", - заявил Миланович, добавив, что в мире через две недели "вообще все изменится".