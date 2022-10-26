ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

С Пелоси не захотел встречаться президент Хорватии

С Пелоси не захотел встречаться президент Хорватии

Зоран Миланович отказался от встречи с Нэнси Пелоси, заявив, что она проиграет промежуточные выборы через 2 недели.

"Американцы просили о встрече, я не могу сегодня и точка. Она не исполнительная власть", - заявил Миланович, добавив, что в мире через две недели "вообще все изменится".

Президент Хорватии подчеркнул, что мог бы встретиться с представителем США, но только на более высоком уровне.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все