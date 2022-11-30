3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
С украинских беженцев в Польше будут брать плату за проживание в центрах размещения
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире "Польского радио" объявил об изменениях условий приема беженцев из Украины, согласно которым их проживание в коллективных учреждениях размещения с марта 2023 года станет платным.
В частности, с 1 марта 2023 года будет введена оплата для тех украинских беженцев, которые находятся в коллективных учреждениях размещения более 120 дней. Сначала беженцы из Украины будут покрывать 50 процентов стоимости проживания, через несколько месяцев - 75 процентов.
"Мы готовимся к возможной следующей волне беженцеви хотим, чтобы система была соответственно приготовлена, чтобы польские налогоплательщики как можно меньше должны были платить за эту возможную очередную волну беженцев", - пояснил премьер-министр Польши.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов