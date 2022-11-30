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С украинских беженцев в Польше будут брать плату за проживание в центрах размещения

С украинских беженцев в Польше будут брать плату за проживание в центрах размещения

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире "Польского радио" объявил об изменениях условий приема беженцев из Украины, согласно которым их проживание в коллективных учреждениях размещения с марта 2023 года станет платным.

В частности, с 1 марта 2023 года будет введена оплата для тех украинских беженцев, которые находятся в коллективных учреждениях размещения более 120 дней. Сначала беженцы из Украины будут покрывать 50 процентов стоимости проживания, через несколько месяцев - 75 процентов.

"Мы готовимся к возможной следующей волне беженцеви хотим, чтобы система была соответственно приготовлена, чтобы польские налогоплательщики как можно меньше должны были платить за эту возможную очередную волну беженцев", - пояснил премьер-министр Польши.

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