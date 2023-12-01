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Самая маленькая сумма за полгода. В ноябре Украина получила от партнеров всего $2 млрд

Самая маленькая сумма за полгода. В ноябре Украина получила от партнеров всего $2 млрд

В ноябре в госбюджет Украины поступило около $2 млрд внешнего финансирования, против $2,8 млрд в октябре, $3 млрд в сентябре и $4,6 млрд в августе. В июле Украина получила $5,3 млрд грантов и льготного финансирования от международных партнеров.

Об этом сообщает Министерство финансов.

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