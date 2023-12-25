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Самую экологичную в мире новогоднюю елку продали на аукционе за $4000

Самую экологичную в мире новогоднюю елку продали на аукционе за $4000

Ее купила семья Дороти Грант в 1920 году, когда девочке было 8 лет. С тех пор елка стала неотъемлемым атрибутом праздника вплоть до смерти женщины в возрасте 101 года.

Это была одна из первых искусственных елок, выпущенных в массовое производство в Лондоне.

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