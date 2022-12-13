Санкции ЕС против Беларуси ударили по Литве

В Литве испытывают нехватку белорусской соли, необходимой для ухода за дорогами в зимнее время. Об этом сообщил представитель Клайпедского самоуправления Андрюс Добранскис.

"Как показала практика, белорусской соли уже нет в наличии, есть египетская, но она растворяется неэффективно", - заявил глава одной из литовских компаний Вайдас Раманаускас.