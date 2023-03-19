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Санкции работают!

Санкции работают!

"РИА Новости" подсчитало и выяснило, что по итогам прошлого года Россия заняла десятое место среди крупнейших экспортеров мира.

В 2022 году РФ удалось нарастить экспорт товаров до 591,5 миллиарда долларов, что позволило ей подняться в списке на две позиции.

Крупнейшим товарным экспортером остался Китай (3,6 триллиона долларов), следом идут США (2,1 триллиона) и Германия (1,7 триллиона долларов). Нидерланды, которые поставили на мировые рынки продукции на 760,6 миллиарда долларов, поднялись с пятого на четвертое место, сместив Японию, поставки которой оцениваются в 747,6 миллиарда.

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