Санкции работают!

"РИА Новости" подсчитало и выяснило, что по итогам прошлого года Россия заняла десятое место среди крупнейших экспортеров мира.

В 2022 году РФ удалось нарастить экспорт товаров до 591,5 миллиарда долларов, что позволило ей подняться в списке на две позиции.