Кирпичный завод в Эстонии закрывают из-за антироссийских санкций
Кирпичный завод закрывается в Эстонии из-за санкций. По словам владельца, основная производственная линия кирпичного завода Wienerberger AS в Азери будет остановленана неопределенный срок с 31 августа.
Руководитель отдела кадров Хелина Мериоя заявила, что убеждена в том, что "в будущем завод снова заработает, а кирпичный завод в Азерис его славной историей снова будет производить кирпичи".
Руководство завода назвало антироссийские санкции главной причиной решения, положившего конец экспорту продукции компании в Россию и последующих проблем.
"Мы были заняты поиском альтернативных рынков и попытками реализации различных проектов на других рынках в Европе и Великобритании", - отметили в компании.