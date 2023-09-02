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СБУ предъявила обвинение украинскому олигарху Коломойскому
Украинского олигарха Игоря Коломойского обвинили в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем. По данным СБУ, обвиняемый вывел с Украины более $13,544 млн.
"Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда грн (около $13,544 млн) путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений", - сказано в сообщении службы.
А делиться потому что надо было, Игорь!
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