СБУ предъявила обвинение украинскому олигарху Коломойскому

Украинского олигарха Игоря Коломойского обвинили в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем. По данным СБУ, обвиняемый вывел с Украины более $13,544 млн.

"Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда грн (около $13,544 млн) путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений", - сказано в сообщении службы.