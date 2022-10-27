Счета за электроэнергию для семей в Латвии выросли на 31-60%

По информации местных СМИ, домохозяйства с потреблением электроэнергии до 1000 киловатт-часов (кВт/ч) в год платили первом полугодии этого года в среднем 0,289 евро за кВт/ч. Это на 31,4% больше, чем в первом полугодии прошлого года.



Домохозяйства с потреблением электроэнергии до 2500 кВт/ч в год платили в среднем 0,231 евро за кВт/ч (на 35,9% больше, чем в прошлом году). Семьям, которые потребляют до 5000 кВт/ч стоимость электроэнергии увеличилась на 60% - до 0,224 евро за кВт/ч.