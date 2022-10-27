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Счета за электроэнергию для семей в Латвии выросли на 31-60%

Счета за электроэнергию для семей в Латвии выросли на 31-60%

По информации местных СМИ, домохозяйства с потреблением электроэнергии до 1000 киловатт-часов (кВт/ч) в год платили первом полугодии этого года в среднем 0,289 евро за кВт/ч. Это на 31,4% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Домохозяйства с потреблением электроэнергии до 2500 кВт/ч в год платили в среднем 0,231 евро за кВт/ч (на 35,9% больше, чем в прошлом году). Семьям, которые потребляют до 5000 кВт/ч стоимость электроэнергии увеличилась на 60% - до 0,224 евро за кВт/ч.

Тем, кто тратит в год до 15 000 кВт/ч, приходится платить на 49% больше - до 0,213 евро за кВт/ч. У тех, кто потребляет еще больше, суммы счетов выросли на 43,3% и составили в среднем 0,205 евро за кВт/ч.

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